COURIR POUR ELLES REVIENT LE 17 MAI 2020 : UN NOUVEAU FORMAT POUR UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

Depuis 2009, l’association Courir POUR ELLES s’engage dans la lutte contre les cancers féminins, à travers la prévention par l’activité physique et le soutien des femmes en soin. Le 17 mai 2020 aura lieu l’édition 2020 de Courir POUR ELLES, toutes solidaires.

Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire et les mesures de distanciation sociale, l’association innove avec une Matinale LIVE Courir POUR ELLES : un évènement 100% digital pour continuer le soutien des femmes en soin et la prévention des cancers féminins !

Une édition 2020 digitale pour s’adapter à un contexte sanitaire exceptionnel.

Compte tenu de la crise sanitaire qui touche le monde en 2020, et les mesures de confinement et de distanciation sociale qui en découlent, les organisatrices de Courir POUR ELLES ont choisi de transformer l’évènement. L’association Courir POUR ELLES a donc décidé de « délocaliser » en ligne son événement solidaire en 2020, en organisant une Matinale LIVE Courir POUR ELLES, en lieu et place de l’évènement au parc de Bron-Parilly. « Nous n’annulerons pas car notre motivation à combattre le cancer est plus forte que l’épidémie. Cela nous a juste poussés à inventer un nouveau modèle et prendre le virage digital indispensable à nos missions », explique Sophie Moreau, présidente-fondatrice de l’association lyonnaise.

La participation cette année pourra se faire sous deux formes : soit l’inscription au défi sportif solidaire (avec un dossard unique quelle que soit la discipline choisie), soit l’organisation d’une collecte de fonds auprès de son réseau professionnel et personnel, dans un grand mouvement de solidarité.

Le défi est de taille : mobiliser plus de 20 000 participantes, habituellement présentes physiquement à la course à Parilly, pour participer à ce nouveau format et continuer la lutte contre les cancers féminins malgré les mesures sanitaires complexes. Comme lors de l’édition de 2019, 71% du montant des inscriptions sont dédiés aux missions de prévention et de soutien aux femmes victimes du cancer.

Car il est important de garder le contact avec les participantes et les sympathisantes, Courir POUR ELLES proposera également de rester en mouvement grâce à un suivi quotidien en ligne : coachings sportifs, conseils santé, témoignages et interviews, partage des séances d’entrainement des participantes … pour mobiliser l’ensemble de la communauté dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 17 mai !

Le Jour J, la Matinale Live Courir POUR ELLES offrira un programme plein de surprises, intégrant cours de sport, interviews, témoignages, défis sportifs et partages sur les réseaux sociaux. Chaque participante pourra faire « son » Courir POUR ELLES à domicile à travers le Live et en étant connectée à l’ensemble de la communauté, dans un esprit solidaire, joyeux et dynamique.

Les missions de l’association Courir POUR ELLES : plus importantes que jamais en 2020.

Avec le contexte sanitaire actuel, il est essentiel de ne pas oublier les femmes atteintes de cancer, qui souffrent d’une double peine. Il est donc plus important que jamais de se rassembler pour aider ses femmes dans leur combat quotidien.

A travers des évènements sportifs annuels populaires rassemblant toutes générations de femmes (course, danse, marche, yoga, etc.), Courir POUR ELLES se mobilise toute l’année pour la prévention des cancers par l’Activité Physique et le soutien des femmes en soin.

Précurseur d’un mouvement aujourd’hui légitime et reconnu, l’association utilise la totalité de ses fonds, soit plus de 1,5 million d’euros depuis 10 ans, dont 200 000 euros en 2019, pour développer des séances d’Activité Physique Adaptée (APA). À ce jour, l’association contribue au financement de 9 programmes d’APA en milieu hospitalier, d’interventions psycho-corporelles en unités de soins palliatifs, d’achat de matériel, et soutient le milieu associatif dans ce domaine.

Courir POUR ELLES a choisi la prévention par le sport, inscrite dans le Plan Cancer National. Ses 3 grands rassemblements annuels : Danser, Courir et Rouler POUR ELLES offrent de bonnes raisons au grand public, de se fixer des objectifs tout au long de l’année. Chaque automne, l’association part en campagne de prévention vers le grand public et motive hommes et femmes à suivre cet adage : « mieux vaut prévenir que guérir ».

