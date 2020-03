AFYREN obtient le label de la Fondation Solar Impulse « Efficient Solution »

La Fondation Solar Impulse, qui œuvre à rapprocher écologie et économie, cherche à distinguer 1000 solutions respectueuses de l’environnement et économiquement viables, avec son label « Efficient Solution ». A ce jour elle en a déjà labellisé 378 partout dans le monde.

La France regorge d’initiatives qui, selon les critères requis, sont à la fois réalisables technologiquement, et avec un vrai bénéfice économique, socio-économique et environnemental, puisque, sur ces 378 entreprises, 298 sont françaises.

AFYREN, fleuron de la BioTech française, est fière d’avoir été reconnue par la Fondation Solar Impulse et labellisée « Efficient Solution ».

AFYREN, a conçu et développe une innovation de rupture dans la chimie verte, pour contribuer à une bioéconomie bas carbone et circulaire.

Ses biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, sont des solutions innovantes et performantes pour les secteurs de la cosmétique, des arômes et parfums, de la nutrition humaine et animale et de la chimie fine.

Aujourd’hui les produits de consommation quotidiens sont encore trop largement composés de molécules issues du pétrole. Réduire notre dépendance au pétrole et nos émissions de CO2 passe aussi par notre capacité à remplacer ces dérivés du pétrole dans nos produits de tous les jours. C’est ce que fait AFYREN avec :

– une technologie innovante, respectueuse de l’environnement, zéro déchet, basée sur des micro-organismes naturels et brevetée au niveau mondial, au travers de 9 familles de brevet, fruit de plus 10 années de R&D.

– à partir de ressources naturelles secondaires ; ce procédé de fermentation permet de fabriquer des molécules biosourcées à partir de biomasse non alimentaire ; plus précisément des résidus de la culture de betterave à sucre qui sont aujourd’hui peu valorisés. Dans le futur il sera possible de produire ces molécules à partir d’autres matières premières végétales et aussi des biodéchets.

– des produits durables : nous fabriquons ainsi les premiers acides organiques naturels, 100% biosourcés, sans OGM, et certifiés bio. Fabriqués à partir de carbone renouvelable, l’empreinte carbone de ces produits est divisée par trois en comparaison de leur équivalent pétrosourcé.

– une création de valeur : les produits AFYREN permettent de créer de la valeur sur toute la chaîne : pour la filière des produits biosourcés en proposant des solutions innovantes, performantes, durables mais aussi compétitives pour des secteurs très variés. Mais aussi celle de l’agriculture et en particulier la culture du sucre en leur offrant de nouveaux débouchés.

Nicolas SORDET, Président d’AFYREN, déclare « Les molécules biosourcées que nous produisons sont totalement substituables aux produits actuellement pétro sourcés, de manière compétitive, sans changement de comportement nécessaire de la part des clients, et répondent à de nombreux enjeux climatiques et environnementaux. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance de la Fondation de Bertrand Piccard qui montre qu’AFYREN peut aider activement le monde entier à atteindre une croissance économique verte. »