Avec ses initiatives d’innovation ouverte, le 3DEXPERIENCE Lab de Dassault Systèmes entend apporter rapidement des solutions pour lutter contre la pandémie de COVID-19

Le 3DEXPERIENCE Lab de Dassault Systèmes a lancé plusieurs initiatives en collaboration avec des start-ups et des makers dans le but de répondre rapidement aux besoins urgents encore non satisfaits soulevés par la pandémie de COVID-19. Ces initiatives utilisent l’intelligence collective et collaborative disponible sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour identifier, qualifier, concevoir, développer et fabriquer rapidement des solutions capables de résoudre les problèmes rencontrés afin d’être utiles aux hôpitaux locaux. Ces initiatives incluent :

L’accélération du programme mené avec des start-ups grâce à l‘intelligence des données : au sein du 3DEXPERIENCE Lab, un comité dédié a été mis en place en un délai record pour valider les start-ups du monde entier afin de développer des solutions pour lutter contre le COVID-19 dans le cadre d’un programme d’accélération des projets. Ces start-ups ont été sélectionnées à l’aide de tableaux de bord d’analyse intelligente des données déployés sur la plateforme 3DEXPERIENCE et du réseau de partenaires incubateurs du laboratoire. Elles ont accès à des applications d’ingénierie collaborative sur la plateforme 3DEXPERIENCE, à des services de fabrication sur la place de marché 3DEXPERIENCE Marketplace. Un programme de mentoring géré par des experts de Dassault Systèmes et la communauté du 3DEXPERIENCE Lab a également été mis en place les aider à développer rapidement leurs solutions.

Des innovations frugales pour réduire la complexité et abaisser le coût des produits : des ingénieurs, des designers, des fabricants, des scientifiques, des makers ou encore des fabbers installés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en France et aux Pays-Bas – et bientôt dans d’autres pays – utilisent la plateforme 3DEXPERIENCE collaborative pour développer des solutions capables de résoudre les problèmes critiques soulevés par la crise sanitaire sans précédent que nous traversons aujourd’hui. Ces solutions permettent par exemple d’imprimer des pièces détachées en 3D ou d’accélérer la conception de masques ou de ventilateurs jusqu’à la fabrication (design for manufacturing) pour les hôpitaux locaux. Les projets de conception sont partagés sur la plateforme sous forme de modèles 3D, leur ingénierie étant qualifiée par des experts de l’industrie, des professionnels de la santé et des scientifiques.

L’Open Design dans le monde entier : Dassault Systèmes parraine des défis ouverts dans le monde entier et soutient les designers et les ingénieurs en leur fournissant l’environnement en ligne SOLIDWORKS xDesign qui leur permettra de développer des solutions aussi rapidement que possible. Des spécialistes des applications SIMULIA collaborent avec des scientifiques pour procéder à des simulations sur différents projets (ventilateurs ou masques, par exemple) afin d’en valider l’efficacité. Parmi les premiers défis ouverts pris en charge, on trouve les challenges OpenSourceVentilator et Montreal Code Life.

La connexion entre les personnes, les projets et la production : la plateforme 3DEXPERIENCE propose une cartographie mondiale des hôpitaux, des usines et des laboratoires de fabrication pour associer les personnes et les projets aux moyens de production disponibles localement. L’accès à la place de marché 3DEXPERIENCE Marketplace permet aux ingénieurs et aux fabricants de gérer la fabrication et de collaborer en ligne afin d’accélérer la production de projets de design créés pour répondre aux attentes des hôpitaux locaux.

Pour plus d’informations sur la communauté en ligne COVID-19 de Dassault Systèmes : go.3ds.com/opencovid19.