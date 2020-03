Ubister rejoint l’alliance ACLOUDster

Sous l’impulsion d’Ubister et de son confrère allemand All4Cloud, une alliance mondiale de 9 partenaires Gold de l’éditeur SAP, vient de naître. Objectif : soutenir le développement des offres 100 % cloud dans une logique de proximité et d’internationalisation.

Nouvelle étape stratégique dans le développement commercial de la société Ubister, revendeur et installateur de solutions de gestion en mode SaaS. La PME de Rostrenen (Côtes-d’Armor) vient de rejoindre l’alliance ACLOUDster qui regroupe neuf partenaires Gold de l’éditeur SAP. « Chaque opérateur dans son pays est aujourd’hui une référence dans le déploiement de la solution globale SAP Business ByDesign, précise Pierre Gueguen, Pd-g d’Ubister et initiateur de l’alliance avec son confrère Henrick Hausen, dirigeant de All4Cloud en Allemagne. Tout en conservant notre indépendance, l’objectif de notre regroupement est de partager nos forces techniques et commerciales afin d’accompagner nos clients et nos prospects dans leur montée en compétences. »

L’ambition d’ACLOUDster est triple :

– Industrialiser le process de vente, d’implémentation et de services pour les PME et les ETI

– Renforcer la crédibilité commerciale et technique de chaque opérateur de l’alliance

– Aider les grands groupes internationaux à s’orienter vers les solutions 100 % cloud

ACLOUDster fédère déjà plus de 150 consultants SAP Business ByDesign pour plus de 15 000 clients accompagnés dans 40 pays à travers le monde. « Notre alliance propose un panel d’offres et de services qui repose sur l’expertise acquise par chaque opérateur, ajoute Pierre Gueguen. L’idée est clairement de favoriser les échanges de bonnes pratiques et de cas d’usages pour permettre aux clients de renforcer leur usage du cloud avec succès. »

Outre Ubister (France) et All4Cloud (Allemagne), ACLOUDster regroupe AlteaUp (Italie), InsynQ (Pays-Bas), Orchard House Solutions (Royaume-Uni), OyS Consultares (Espagne), SNAP (Slovaquie et République Tchèque), Tech Sonic (Chine) et Vistavu Solutions (Canada et USA). Les demandes d’adhésion de trois nouveaux partenaires sont à l’étude : AlfaCloud (Israël), Dintec (Mexique) et Stretch (Suède).