BARNES partenaire officiel d’Art Up ! à Lille

Un événement dédié à l’art contemporain

Avec chaque année plus de 100 galeries françaises et internationales et 750 artistes présentés, la foire d’art contemporain de Lille est devenue un événement incontournable plébiscité pour la diversité et la qualité de l’offre présentée. Cet événement qui attire plus de 40 000 visiteurs chaque année est le rendez-vous de tous les passionnés d’art qu’ils soient professionnels, amateurs ou artistes.

Pour la 3e année consécutive, BARNES Lille a souhaité accompagner et encourager cette démarche en apportant son soutien à cet événement local à l’ampleur internationale. En plus de sa présence en tant que partenaire officiel de l’événement, BARNES Lille recréera temporairement son agence au sein du salon, grâce à un espace de 25m². L’occasion pour les visiteurs de découvrir des biens locaux prestigieux.

S’exprimant sur la nature du partenariat, Bruno Gras, Directeur Associé de BARNES Lille déclare : « Nous considérons que l’art est un vecteur indispensable à la constitution d’un patrimoine. Nous soutenons la scène artistique contemporaine qui regroupe des valeurs communes à BARNES, à savoir la créativité, l’audace et le challenge. L’accompagnement des artistes et des amateurs d’art doit pour nous passer par le soutien à de tels événements ».

Une grande expérience du service sur-mesure

Ardent défenseur de l’Art de Vivre à la française, BARNES propose en plus de son cœur de métier qui est l’immobilier haut de gamme, une palette de services sur-mesure à sa clientèle, de la constitution de caves à vins d’exception, à l’acquisition de yachts, en passant par l’accompagnement dans la gestion et l’arbitrage de son patrimoine en art. « Les visiteurs de cette foire ont des caractéristiques communes avec la clientèle qui pousse quotidiennement la porte de notre agence. Tous cherchent à développer leur patrimoine, qu’il s’agisse d’une maison ou d’une œuvre d’art et nous sommes fiers de pouvoir répondre à tous leurs besoins et leurs passions » ajoute Bruno Gras.