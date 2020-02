Dimitri Daniloff et Ferdinand Dervieux lauréats de l’appel à projets EDF Odyss Elec

Pour sa 5e édition, le VR Arles Festival donnera de nouveau la parole aux meilleurs artistes du virtuel et conviera le public arlésien et parisien à un panorama des possibilités du média immersif. Dans le cadre du festival, le groupe EDF a lancé un appel à projet inédit de création immersive. Les lauréats ont été dévoilés ce vendredi 31 janvier à 12h30 chez Leonard:Paris par Valérie Bernet, Directrice de la Communication Industrie et Territoires.

Ce sont les artistes Dimitri Daniloff et Ferdinand Dervieux qui ont été retenus avec le projet 10 Millions de points réalisé en photogrammétrie. Cet appel à projet s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine industriel de médiation culturelle et technique lancée en 2017.

L’objectif de cet appel à projet était de faire naître des projets utilisant le potentiel artistique des technologies immersives pour mettre en valeur la vie des usines EDF, modernisant l’image des sites de production du Groupe tout en s’adressant à un public jeune.

Ce projet se place dans la lignée de la tradition de collaboration d’EDF avec des artistes et de sa programmation artistique et culturelle Odyss Elec. Cette nouvelle initiative vise à associer création, industrie et innovation, créant par la même occasion des vocations pour inciter les jeunes et passionnés de VR à découvrir l’univers et les activités d’EDF.

Les projets proposés devaient répondre à trois principaux critères : déployer un dispositif immersif, avoir une dimension artistique et être itinérants. Ils peuvent être tout ou en partie dématérialisés ou prendre la forme de performances et/ou installations artistiques modulables dans la mesure où ils répondent à ces critères et font écho à ces objectifs.

Le projet 10 Millions de points

10 Millions de points est une expérience entièrement réalisée en photogrammétrie, qui est une technique d’origine photographique et qui a la particularité d’utiliser un nuage de points pour créer des volumes tridimensionnels.

Le concept du projet repose en partie sur le principe physique de la conservation de l’énergie qui impose que cette dernière se transforme sans jamais se créer ni disparaître. Dans cette expérience, le même nombre de points est utilisé pour constituer des états physiques très différents : la matière d’un téléphone, d’un flux électrique, le bâtiment d’une centrale, une cascade d’eau.

La précision et l’animation de ce nuage de points interactif suscite un émerveillement immédiat et font comprendre par les sens, une notion scientifique invisible sur la production d’énergie électrique.