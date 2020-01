Pouvoir se décontracter quelle que soit la configuration de la pièce : c’est possible avec la baignoire parfaite

Se déconnecter, se détendre et refaire le plein d’énergie. La baignoire est le lieu où le bien-être est le maître-mot. Que ce soit lors d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, la question de la place se pose souvent : la pièce est-elle suffisamment vaste pour accueillir une baignoire ? Et quel modèle est le mieux adapté ? Selon la configuration de la pièce, les goûts en matière d’aménagement intérieur et les préférences personnelles, de nombreuses possibilités très différentes peuvent être prises en compte dès la phase de conception de la salle de bains.

Les baignoires à encastrer : des modèles absolument polyvalents

La baignoire à encastrer entièrement est une solution à la fois esthétique, pratique et bon marché qui convient à presque toutes les surfaces au sol. Elle peut être positionnée librement devant le mur ou dans un coin et est revêtue ou carrelée de façon personnelle afin de se fondre parfaitement dans l’ambiance de la salle de bains. L’offre en matière de tailles et de formes propose de nombreuses options lors de la conception de la salle de bains. Ainsi, la baignoire en acrylique Collaro de Villeroy & Boch est dotée d’une large surface permettant de poser divers objets sur toute sa longueur. Et, en matière de robinetteries également, les baignoires à encastrer offrent une grande liberté car elles peuvent être combinées avec une multitude de robinetteries en saillie ou encastrées. Et, étant donné qu’une baignoire à encastrer ne pose pas de problème d’accessibilité, elle est facile à nettoyer et rime ainsi avec hygiène et propreté.

Pour les salles de bains de plus petites tailles, les baignoires d’angle encastrées ou les modèles asymétriques comme ceux de la série Loop & Friends de Villeroy & Boch sont parfaits. Ces baignoires utilisent en effet au mieux la place disponible et la pièce semble ainsi plus spacieuse.

Les baignoires en îlot attirent tous les regards par leur originalité

Si la salle de bains est de taille suffisante, une baignoire en îlot peut être mise en scène de façon exceptionnelle. En tant qu’élément design de caractère, une telle baignoire crée une esthétique exclusive dans une salle de bains moderne. Les modèles qui sont posés simplement sur le sol confèrent une sobriété nette au design intérieur alors que les versions munies de pieds donnent à la pièce une atmosphère vintage luxueuse. Une baignoire en îlot ne se veut pas seulement extrêmement raffinée, elle séduit également par sa fonctionnalité et sa flexibilité. Il est possible de l’installer partout, près d’une fenêtre pour profiter du soleil, en ayant une vue sur l’extérieur ou au centre de la pièce. Il ne faut toutefois pas oublier qu’une baignoire en îlot s’accompagne généralement d’une robinetterie sur pied, l’arrivée d’eau et l’évacuation doivent donc avoir été prévues de façon adéquate.

Une baignoire en îlot se veut particulièrement expressive avec un intérieur blanc et un tablier de couleur qui peut être décliné dans plus de 200 couleurs. De nombreux modèles en Quaryl peuvent, dès 2020, être choisis dans la couleur mate Stone White sur toute leur surface. L’intérieur comme l’extérieur de la baignoire peuvent ainsi adopter l’esthétique mate actuelle.

Baignoires murales : gagner de la place ne signifie pas renoncer au style

Une baignoire adossée au mur, que l’on appelle également baignoire murale ressemble (presque) à une baignoire en îlot avec son tablier disponible dans de nombreuses couleurs différentes. Toutefois, elle est facile à nettoyer et est installée de façon fixe au mur. Ce type de modèle s’avère particulièrement pratique car la partie située sous la baignoire et sur le côté offre suffisamment de place pour l’installation des tuyauteries de sorte que la baignoire peut être installée de façon flexible contre le mur. Étant donné que les baignoires murales ne nécessitent pas beaucoup de place, elles constituent des solutions au design expressif pour les salles de bains de petite taille.