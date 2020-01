Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo détectent désormais les fenêtres ouvertes, pour éviter tout gaspillage d’énergie

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo disposent maintenant de la Détection de Fenêtre Ouverte. Cette nouvelle fonctionnalité leur permet d’éteindre le chauffage de la pièce dès lors qu’une fenêtre est ouverte et évite ainsi de gaspiller de l’énergie. La Détection de Fenêtre Ouverte est disponible pour le Starter Pack- Têtes Thermostatiques Intelligentes ainsi que les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles. Une mise à jour logicielle, gratuite et automatique, a été déployée pour toutes les Têtes Thermostatiques Intelligentes, y compris celles déjà commercialisées.

Avec le Starter Pack – Têtes Thermostatiques Intelligentes, les utilisateurs maîtrisent la température de leur logement en chauffage collectif. Ils bénéficient d’un planning de chauffe pièce par pièce adapté à leur rythme de vie et peuvent contrôler leur chauffage à distance. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles, qui complètent le Starter Pack ou le Thermostat Intelligent Netatmo, permettent de contrôler chaque radiateur pour réaliser encore plus d’économies d’énergie et améliorer leur confort.

Comment fonctionne la Détection de Fenêtre Ouverte ?

Dès lors qu’une fenêtre est ouverte, la Tête Thermostatique Intelligente Netatmo détecte une chute de température grâce à ses capteurs. Le chauffage est alors automatiquement éteint pour réaliser des économies d’énergie. Un pictogramme s’affiche sur la Tête Thermostatique et dans l’application Energie pour en informer l’utilisateur.

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo redémarrent le chauffage de la pièce dès qu’elles détectent la fermeture de la fenêtre ou 30 minutes après avoir détecté l’ouverture de celle-ci.

S’il le souhaite, l’utilisateur peut aussi maintenir manuellement la chauffe des radiateurs lorsque sa fenêtre est ouverte. Depuis l’application Energy, il clique sur le bouton « Continuer à chauffer » pour éviter que son chauffage ne soit coupé.

Il peut également désactiver cette fonctionnalité dans l’application pour que ses radiateurs continuent de chauffer, même si une fenêtre est ouverte.

Prix et disponibilité

Toutes les fonctionnalités des Têtes Thermostatiques Intelligentes sont disponibles gratuitement. Aucun abonnement ni frais supplémentaire n’est requis pour les utiliser.

Le Starter Pack – Têtes Thermostatiques Intelligentes[1] est disponible sur www.netatmo.com et Amazon.fr, et dans les boutiques Leroy Merlin et Darty au prix de 199,99 €.

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles, qui complètent le Starter Pack ou le Thermostat Intelligent Netatmo, sont disponibles sur www.netatmo.com et Amazon.fr, et dans les boutiques Leroy Merlin et Darty au prix de 79,99 €.

L’application Netatmo Energie est gratuite et compatible avec les iPhones, à partir de la version iOS 9, et les smartphones Android à partir de la version 5.0. L’application web Netatmo est disponible sur Mac et PC.

[1] Têtes Thermostatiques Intelligentes – Pack pour chauffage collectif