LA SUUNTO 3 FITNESS DEVIENT LA SUUNTO 3, AVEC UNE FABRICATION FINLANDAISE DE PRÉCISION

Suunto, leader mondial dans le domaine des instruments de précision pour le sport, renomme la Suunto 3 pour mieux la positionner dans sa gamme de montres de sport. À l’instar de la Suunto 5 et de la Suunto 9, la Suunto 3 est bien plus qu’une simple montre de fitness avec son assistance d’entraînement évolutive personnalisée et son suivi holistique de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comprenant le nombre de pas, la qualité du sommeil, le stress et la récupération. Ces fonctionnalités restent inchangées’ à l’occasion du changement de nom du produit : la Suunto 3 va continuer à aider ses utilisateurs à conjuguer mode de vie actif et amélioration du bien-être général.

Cinq nouveaux coloris qui reflètent la beauté nordique de la Suunto 3

La nouvelle Suunto 3 sera conçue et fabriquée en Finlande avec un choix de cinq coloris différents pour restituer la beauté naturelle des paysages finlandais. Slate Grey Copper marie ainsi la chaleur du cuivre avec l’élégance de l’ardoise grise tandis que Granite Red s’inspire du granite qui borde les côtes de Finlande. Moss Grey représente la mousse qui croît entre les rochers dans les forêts finnoises, Slate Grey arbore un magnifique gris sombre comme le ciel orageux du Nord. Pebble White enfin est un gris doux qui incarne à la perfection ses racines nordiques.

Poursuivez vos objectifs d’entraînement grâce à l’appli Suunto et à un vaste réseau de partenaires

La montre se synchronise avec l’appli Suunto pour apporter une vue holistique de la santé et du bien-être de son utilisateur à travers notamment les exercices, l’activité quotidienne et les tendances de sommeil. Grâce à la connexion avec l’appli Suunto, l’utilisateur peut également suivre sa vitesse et sa distance et retracer les itinéraires qu’il a empruntés, tout cela grâce au GPS de son appareil mobile. L’application est gratuite, toujours disponible et propose des conseils pour accompagner les utilisateurs et les encourager à atteindre leurs objectifs personnels. En connectant leur montre à l’appli Suunto, les utilisateurs reçoivent également le Value Pack : un accès à des essais et à des plans d’entraînements gratuits offerts par les partenaires de Suunto d’une valeur de plus de 400 euros. Enfin, les utilisateurs peuvent aussi se connecter à des communautés, participer à des défis et bénéficier d’un soutien pour atteindre leurs objectifs de forme grâce à des services partenaires comme Strava ou MapMyRun.

L’essentiel :

Assistance d’entraînement évolutive

Suivi de l’activité avec le nombre de pas, les calories et le sommeil

Modes sportifs intégrés pour la course à pied, la natation, le cyclisme, la remise en forme et bien plus encore

Étanchéité à 30 mètres, adaptée à la natation

GPS assisté via un téléphone portable

Précommande disponible sur Suunto.com/suunto3 à partir du 23 janvier 2020