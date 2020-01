La Maison des Avocats : une prouesse architecturale et technique

La Maison des Avocats est désormais le siège des services de l’Ordre des Avocats et de la CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats) où 30 000 avocats parisiens auront très prochainement le privilège de se retrouver.

Symbole de la transparence de la Justice, les façades de ce bâtiment de 7 000 m2 sont intégralement réalisées en verre, comme le sont celles du Tribunal, également conçu par Renzo Piano Building Workshop, qui signe ici son premier bâtiment parisien avec un exosquelette métallique depuis l’emblématique réalisation du Centre d’Art et de Culture Georges Pompidou.

Occupant une position visible dans la composition urbaine, au pied du Tribunal devenu un point de repère incontournable du paysage parisien, la Maison des Avocats affirme également sa personnalité avec une prouesse technique et architecturale hors du commun. Elle enjambe le tunnel de la ligne 13 du métro et surplombe les nouveaux ouvrages réalisés par la RATP, pour la ligne 14. Les 8 étages de la pointe du bâtiment sont en porte-à-faux sur une longueur exceptionnelle de plus de 27 mètres. Située sur un plan perpendiculaire à la façade principale du nouveau Palais de Justice, la Maison des Avocats est donc mise en stricte relation avec le Palais et son parvis, tout en gardant son indépendance.

Outre le siège des services de l’Ordre des Avocats et ses 200 collaborateurs, elle abritera le siège de la CARPA, la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats. Elle a aussi vocation à accueillir les avocats de passage. Elle comprend un auditorium, une agora, une bibliothèque, une salle de conseil, une salle des marchés, un business center, ainsi que de nombreux espaces permettant d’assurer les échanges entre les services de l’Ordre et les avocats du barreau de Paris.