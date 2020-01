BMW Art & Culture annonce le lancement du dixième appel à candidatures pour la Résidence BMW à GOBELINS, l’école de l’image.

BMW Art & Culture permet chaque année depuis 2011, à un(e) artiste photographe de réaliser un projet photographique au cours d’un séjour de trois mois de résidence. Le projet est réalisé à GOBELINS, l’école de l’image, partenaire de la Résidence BMW pour la quatrième année, après six ans de partenariat avec le musée Nicéphore Niépce.

La Résidence BMW aboutit à la production d’œuvres réalisées sous la direction artistique de François Cheval et avec l’accompagnement de l’équipe de GOBELINS.

La Résidence BMW se déroulera de septembre à décembre 2020.

Une sélection d’œuvres produites en résidence sera exposée dans deux évènements photographiques majeurs dont BMW est partenaire : aux Rencontres d’Arles, de la semaine d’ouverture en juillet à fin août 2021 et à Paris Photo 2021*.

Les œuvres réalisées pendant la Résidence BMW seront présentées dans un livre dans la collection BMW Art & Culture.

Le projet présenté par les candidat(e)s pour la Résidence BMW devra être riche de sens et orienté sur l’innovation et l’expérimentation pour proposer une vision renouvelée de notre monde en transition, par tous procédés: techniques, narratifs, documentaires, humoristiques… en s’appuyant sur les ressources de GOBELINS et l’expertise de François Cheval.

Le projet doit être original et exclusif pour la Résidence BMW, il ne doit pas avoir été montré, même partiellement au moment de la candidature, et il ne devra pas être exposé avant les Rencontres d’Arles ni Paris Photo 2021*.

BMW offre au lauréat(e) de la Résidence à GOBELINS une bourse de 8000€, l’accès à un accompagnement d’experts, la production de deux expositions dans des lieux prestigieux, aux Rencontres d’Arles et à Paris Photo*, l’édition d’un livre, un jeu des œuvres exposées, le support de François Cheval, directeur artistique et un accompagnement en communication.

L’artiste est choisi(e) sur dossier, par un comité de sélection, après avoir répondu à l’appel à candidatures. Le comité de sélection est constitué de personnalités du monde de la photographie.

La production des œuvres, composée d’une sélection choisie entre l’artiste et le directeur artistique de la Résidence BMW est répartie en trois lots :

– Le premier, le jeu d’exposition, est remis à l’artiste.

– Le second est composé pour GOBELINS d’une œuvre en version numérique.

– Le troisième lot est remis à l’attention de BMW France. Il est constitué d’une sélection d’œuvres choisies entre l’artiste et BMW France. Cette sélection devra comporter l’ensemble des œuvres représentatives de l’expérimentation et du travail réalisé en Résidence (y compris les images/objets photographiques utilisés pour la communication de l’exposition).

Les dossiers de candidatures devront être composés d’une biographie, d’une ou deux séries de travaux aboutis ainsi que d’une note d’intention sur le projet artistique envisagé.

Une pré-sélection est réalisée. Il sera demandé aux candidat(e)s présélectionné(e)s de se rendre disponible une demi-journée pour un entretien avec le jury et présenter des tirages photographiques et travaux réalisés. L’entretien peut se faire sur site ou par visioconférence.

L’appel à candidatures pour la Résidence BMW sera téléchargeable sur les sites internet de BMW France et de GOBELINS à partir du 15 janvier 2020 : www.bmw.fr/fr/topics/univers/bmw-art-et-culture/candidatures-residence-2020.html

www.gobelins.fr/residencebmw2020.

Le dossier devra être rempli sur la plateforme en français ou en anglais avant le 31 mars 2020, 23h59 CET, date limite : residencebmw.plateformecandidature.com/

Toute question sur les dossiers de candidature doit être adressée à l’adresse email suivante : candidatures.residencebmw@GOBELINS.fr

*Les évènements cités ne sont pas contractuels et peuvent être amenés à être modifiés.

BMW France et la Photographie.

Oser créer, oser innover est depuis toujours dans les gênes de BMW.

BMW défend les valeurs de l’esthétique et de l’innovation technologique. En France, l’entreprise a pris le parti d’accompagner la photographie en tant que médium original et spécifique, une invention fondatrice de la modernité au même titre que l’automobile.

Cet engagement s’est d’abord concrétisé aux côtés de Paris Photo en 2003 dans le Prix BMW / Paris Photo. Décerné pendant 8 ans, ce prix est devenu une référence internationale primant le travail d’artistes présenté par les galeries et contribuant au renouvellement du langage photographique.

BMW est partenaire officiel de Paris Photo depuis 2003 et est devenu partenaire des Rencontres d’Arles en 2009. Cet engagement s’est renforcé en 2011, avec la mise en place de la Résidence BMW. Après six ans de partenariat avec le musée Nicéphore Niépce, BMW France a donné une nouvelle direction à la Résidence BMW en initiant un partenariat avec Gobelins, l’école de l’image, à Paris afin que les lauréat(e)s bénéficient d’un environnement entièrement tourné vers l’innovation, la transmission et les nouvelles technologies. Cette nouvelle étape de la Résidence BMW entre en parfaite résonance avec la vision prospective du groupe centenaire qui repose sur des concepts innovants liant technologie, design et création. Ainsi, BMW accompagne la création contemporaine en laissant à l’artiste une liberté absolue. La pédagogie innovante et les expérimentations de l’école, la transmission entre experts, lauréats et étudiants reflètent parfaitement la philosophie exprimée par BMW pour les années à venir.

Les lauréats de la Résidence BMW de 2011 à 2019.

La Résidence BMW a permis de mettre en lumière les travaux des lauréats, auprès des professionnels de la photographie et du grand public.

En 2011, Alexandra Catiere est lauréate de la première édition. Jeune artiste biélorusse, elle est remarquée pour sa délicatesse, son intelligence, et pour ses œuvres mêlant techniques anciennes et d’avant-garde. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Alexandra Catiere 2012.

En 2012, BMW accompagne Marion Gronier, jeune photographe française qui poursuit un travail personnel sur la figure humaine et ses masques. Sa photographie traque l’instant où se décompose le masque de la représentation, où le visage, désincarné, se vide. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Marion Gronier 2013.

En 2013, le duo Mazaccio & Drowilal, a conquis un très large public avec le projet «Wild Style» questionnant l’imagerie de l’animal dans la culture de masse. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Mazaccio & Drowilal 2014.

En 2014, Natasha Caruana, jeune artiste anglaise, a consacré le temps de la Résidence à rechercher la vérité sur le « coup de foudre ». Elle s’est inspirée de sa propre vie et a puisé dans les mythes populaires et les enquêtes menées par des scientifiques pour approcher, grâce à la photographie, la vérité sur ce phénomène à jamais inexplicable. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Natasha Caruana 2015.

En 2015, Alinka Echeverria, avec son projet « Nicephora », a examiné les liens historiques, techniques et philosophiques entre la photographie et la céramique. Son projet nous a menés dans les archives du musée Nicéphore Niépce. « Nicephora » a été présenté au Musée de la céramique à Rouen et au Capture Festival de Vancouver au Canada. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Alinka Echeverria 2016.

En 2016, « Toujours le soleil » de Dune Varela pour la Résidence BMW interroge les différentes formes de représentation du paysage photographié à travers diverses temporalités. Elle réfléchit sur l’altération et la fragilité de la photographie comme support, et l’intégration dans l’image produite du processus de disparition. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Dune Varela 2017.

En 2017, « En ville », de Baptiste Rabichon travaille sur l’expérimentation. Son discours se construit par l’utilisation d’outils et de protocoles de fabrication complexes, mêlant nouvelles technologies et techniques anciennes. Au cours de déambulations parisiennes, il a photographie huit balcons, seul élément intérieur des appartements que les parisiens donnent à voir à l’extérieur. Pièces centrales de son travail, ils sont totalement transformés par le photographe qui intervient dans l’image à travers différents procédés, anciens et contemporains. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Baptiste Rabichon 2018.

En 2018, Emeric Lhuisset s’intéresse à « l’Autre rive », un projet autour de la migration, sa vision humaniste et sa dimension symbolique. Il tente de briser le tabou de l’immédiat et de l’urgence, au profit d’une narration photographique autour de parcours de vie. Il a présenté aux Rencontres d’Arles « Quand les nuages parleront », ou comment montrer ce qui n’est pas visible et les limites de l’image. À Paris Photo, il a exposé « L’Autre rive » avec sa série « Théâtre de guerre » mettant en scène les combattants kurdes que nous retrouvons ensuite devenus réfugiés dans sa série de cyanotypes. Livre coédité par BMW Art & Culture et les éditions Trocadéro. Collection Résidence BMW, Emeric Lhuisset 2019.

En 2019, Lewis Bush a été choisi pour son projet « Ways of Seeing Algorithmically », il traite de la façon dont les machines voient et comprennent le monde. Lewis Bush utilise la technologie de réalité augmentée, elle-même une forme de vision par ordinateur. Il met à jour le livre mythique de John Berger « Ways of seeing » traitant de la façon de voir et d’appréhender l’art, avec un livre virtuel proposant la vision de lecture d’un ordinateur. Ce livre virtuel sera disponible en téléchargement gratuit et permettra à quiconque possédant un exemplaire du livre original « Ways of seeing » de le mettre à jour de façon virtuelle.

BMW Group mécène des arts.

BMW soutient plus de 100 projets culturels dans le monde entier, dans l’art moderne et contemporain, le jazz et la musique classique, ainsi que dans l’architecture et le design, contribuant ainsi à la diffusion de la connaissance et des arts.

Dans chacun de ses partenariats, BMW Group garantit une liberté absolue aux artistes, car celle-ci est aussi essentielle à l’aboutissement d’un travail artistique novateur qu’à l’émergence d’innovations majeures dans une entreprise prospère.

L’histoire a commencé en 1972, quand trois très grandes peintures “Rot”, “Gelb” et “Blau” furent commandées à l’artiste Gerhard Richter pour le siège de BMW Group à Munich. Durant cette période, BMW initia avec Hervé Poulain la collection des BMW Art Cars, réalisée par des artistes contemporains de renommée internationale, tels qu’Alexander Calder, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Olafur Eliasson ou Jeff Koons. Fin 2016, la 19ème BMW Art Car de John Baldessari fut présentée à Art Basel Miami Beach et se classa 8ème du classement GTLM aux 24 heures de Daytona (USA). En 2017, la BMW Art Car, réalisée par l’artiste multimédia chinoise, Cao Fei, fut présentée à Pékin et couru en novembre aux 24 Heures de Macao.

BMW soutient des musées et prix, tels que la Munich Academy of Fine Arts, le Goethe-Institut, le “Premio de Pintura” en Espagne, la Biennale de Berlin, le Tate Modern à London, où BMW a créé le “BMW Tate Live”. De plus, les partenariats avec des foires internationales se sont intensifiés ces dernières années : aux côtés de l’abc (art berlin contemporary), du Gallery Weekend Berlin et de la Biennale de Berlin, BMW coopère, par exemple, avec Art Basel à Bâle, Miami Beach et Hong Kong, la Frieze Art Fair et les Frieze Masters à London et à New York, Paris Photo, Kyotography, la Korea International Art Fair et la Biennale de Kochi-Muziris en Inde. Depuis 2015, Art Basel et BMW soutiennent des artistes émergents à travers le BMW Art Journey, qui permet au lauréat de faire un voyage autour du monde tourné sur la découverte, l’échange et la création.

Enfin, le “BMW Art Guide by Independent Collectors” rassemble 270 collections privées emmenant le lecteur dans un voyage autour de plus de 45 pays et 196 villes, souvent dans des régions inhabituelles, offrant chacune une expérience unique.

GOBELINS, l’école de l’image.

Au cœur des industries créatives, GOBELINS s’est imposée depuis plus de 50 ans comme l’école de référence dans les métiers de la création visuelle, de la conception de l’image à sa production. Établissement de la Chambre de commerce et d’industrie de Région Paris Ile-de-France, GOBELINS forme aux métiers de la photographie, de la communication imprimée et pluri média, du design graphique, du design interactif, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. L’école forme plus de 1000 élèves dont 495 apprentis et 2000 stagiaires en formation continue.

GOBELINS : « des expériences à vivre»

A GOBELINS, on apprend à « se forger un regard » ! Depuis plus de 50 ans, son département photographie l’enseigne avec passion à ses étudiants qui investissent avec succès le territoire de la création photographique. Au cœur des évolutions conceptuelles et technologiques de la photographie contemporaine, GOBELINS forme, en 3 ans (Bachelor titre RNCP Niveau II), des photographes vidéastes désormais « maîtres d’œuvres ». Ils deviendront professionnels de la prise de vue, du tirage, de la retouche photographique, de la création d’images 3D ainsi que de la prise de vue et montage vidéo (format court). GOBELINS favorise la transmission des savoir- faire en proposant à ses élèves des workshops animés par des photographes professionnels tels que Jean-François Bauret, Christophe Huet, Dominique Issermann, Payram, Paolo Roversi, Cyrille Weiner…

Des photographes de renom, des talents qui montent sont issus de l’école : Raphaël Dallaporta dont le travail est présent dans des collections prestigieuses en France et à l’étranger – Sacha Goldberger, publicitaire, directeur artistique, photographe – Mathilde Fanet, Prix de la photo industrielle 2018 – Margaux Senlis, Prix Marc Grosset 2017 – Pascale Arnaud, Prix Picto de la Mode 2017 – Laura Bonnefous, Prix Picto de la mode 2015, bourse du talent, – Charlotte Abramow, Prix Picto de la mode 2014, et mention spéciale aux « photo Folio Awards » des rencontres d’Arles pour son livre « Maurice, tristesse et rigolade », – Fanny Viguier, Prix SFR jeunes talents 2012, – Maia Flore, Prix HSBC pour la photographie 2015.