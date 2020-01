UNE I.A POUR AUTOMATISER L’INSPECTION DES VEHICULES EN QUELQUES CLICS

WeProov, spécialement conçue pour les acteurs de l’automobile (gestionnaires de flotte, transporteurs, convoyeurs, loueurs, assureurs, etc.), profite du CES pour présenter en avant-première son I.A.

Fruit de deux ans et demi de R&D, celle-ci est capable de détecter, qualifier et positionner automatiquement et instantanément plus d’une quinzaine de types de dommages (rayure, enfoncement, cassure, pièce manquante, désalignement ; etc.) sur la carrosserie avec un taux de précision de l’ordre de 80%.

Cette avancée majeure dans le monde de l’automobile et de l’assurance sera à moyen terme complétée par le chiffrage par I.A des dégâts ; et l’intégration de l’ensemble de ces innovations technologiques dans son outil d’inspection d’ici la fin avril 2020. In fine, c’est toute la chaine de valeur (de la livraison jusqu’à l’inspection du véhicule et la déclaration d’avarie / sinistre) qui sera entièrement gérée grâce à l’I.A de la start-up, offrant des gains de productivité inégalés.

A cette date, toutes les analyses et datas issues de son I.A seront supervisées et validées par une équipe dédiée chez WeProov. L’objectif est d’atteindre des taux de précisions supérieurs à 95% sous 6 mois.

Grâce aux derniers développements de son I.A, la start-up franchit donc un cap majeur sur le marché : « Le marché de l’I.A reste encore largement émergent et faire partie des premiers opérateurs à pouvoir proposer des solutions avancées basées sur l’IA qui transformeront en profondeur le secteur est très gratifiant et stimulant », conclut Alexandre Meyer co-fondateur et CEO de WeProov.

A PROPOS DE WEPROOV

Depuis 4 ans, WeProov est la première solution d’inspection digitale qui accélère la productivité des entreprises et automatise la gestion des dommages / sinistres (identification, traitement, qualification et chiffrage, réparation) pour les acteurs du marché de l’auto et l’assurance. La solution digitale est disponible en 13 langues et est entièrement personnalisable et connectable à tout type de système et process (API, SDK). Grâce à des interfaces dédiées, la solution est déjà utilisée avec succès dans les secteurs de l’automobile, de l’immobilier et de l’assurance.

Après une levée de fond d’un million d’euros en juillet 2017 auprès de CarStudio, BPI France et d’investisseurs privés, elle est aujourd’hui utilisée par 300 clients à l’international dont de grandes références comme Hertz, Groupe Foyer, Thelem Assurances, Renault, Rent-A-Car, Intermarché, GRDF, STVA, BCA expertise, FullCar Services, Bouygues Immobilier, SNCF, Volvo Trucks ou encore Natixis Assurances, SNCF. A ce jour, ce sont bientôt 1,8M de rapports réalisés et 10 millions de photos sécurisées depuis son lancement.