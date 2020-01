Netatmo dévoile sa Serrure et ses Clés Intelligentes

Netatmo, leader français des objets intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable, dévoile sa Serrure et ses Clés Intelligentes.

Avec la Serrure Intelligente Netatmo, l’utilisateur gère et partage l’accès à sa maison simplement et en toute sécurité. Il verrouille et déverrouille sa porte en insérant la Clé Intelligente dans la Serrure, comme une clé classique, ou en utilisant l’application Netatmo Security.

Depuis l’application, l’utilisateur configure autant de Clés Intelligentes qu’il le souhaite pour ouvrir sa Serrure, et désactive d’un seul clic une Clé perdue ou volée. Il envoie également, où qu’il soit, une invitation sur le smartphone de ses invités pour leur donner accès à son logement.

« La Serrure et les Clés Intelligentes Netatmo viennent renforcer la sécurité du domicile, et offrent davantage d’autonomie à nos utilisateurs au quotidien. L’utilisateur ouvre et ferme sa porte depuis son smartphone, il n’a ainsi plus à attendre un serrurier pendant des heures s’il a oublié ses clés au bureau ou à l’intérieur de la maison », explique Fred Potter, fondateur de Netatmo et CTO du programme Eliot de Legrand. « Conçue pour résister aux attaques physiques et informatiques, la Serrure Intelligente a reçu les certifications les plus strictes en la matière. Elle répond au besoin croissant des utilisateurs pour des produits utiles, fiables et sans abonnement. »

Gérer et partager l’accès à sa maison depuis son smartphone

L’utilisateur contrôle l’ensemble des fonctionnalités de la Serrure et des Clés directement depuis l’application Netatmo Security. Il peut configurer instantanément et en toute autonomie autant de Clés Intelligentes qu’il le souhaite, et ainsi donner accès au logement à tous les membres de sa famille.

Si l’utilisateur souhaite partager l’accès de sa maison avec des invités, il leur envoie une invitation via son application, qu’il soit au bureau ou en vacances. Plus besoin de laisser la clé chez le voisin ou sous le paillasson, cette invitation remplace la clé d’entrée. En cas de location saisonnière, il donne à ses hôtes l’accès à son logement et révoque simplement l’invitation au terme de la location depuis son smartphone, sans avoir à se déplacer.

Une Serrure sécurisée et résistante

La Serrure Intelligente Netatmo est conçue pour résister aux attaques physiques et informatiques. Elle est certifiée A2P*, BZ+ et SKG***, des labels d’exigence auxquels se soumettent les serrures les plus sécurisées d’Europe.

La Serrure fonctionne en Bluetooth et n’est donc pas reliée à internet. Celle-ci communique en Nier-Field Communication (NFC) avec les Clés Intelligentes, qui sont inviolables et impossibles à dupliquer. En cas de perte ou de vol de Clés, l’accès à la maison reste sécurisé : l’utilisateur les désactive en temps réel sans avoir à changer toute la Serrure, d’un seul clic depuis son smartphone.

Enfin, pour assurer la sécurité des données des utilisateurs, les autorisations d’accès et les données d’identification de chaque Clé sont stockées localement dans la Serrure Intelligente et non pas sur le Cloud.

La Serrure est dotée d’un accéléromètre qui détecte les vibrations liées à une éventuelle tentative d’effraction. L’utilisateur peut accéder à l’historique de l’utilisation de la porte d’entrée via l’application, lorsqu’il se trouve à portée Bluetooth de la Serrure, et ainsi constater si un intrus a tenté de forcer sa porte.

Une installation en remplacement du cylindre de porte existant

La Serrure Netatmo s’installe en remplacement du cylindre de porte existant.

L’utilisateur peut installer autant de Serrures Intelligentes qu’il le souhaite dans sa maison et n’utiliser qu’une seule Clé Intelligente. Que ce soit sur sa porte d’entrée, celle du garage ou même sur la porte de son lieu de travail, une seule Clé suffit pour chacune des Serrures. Plus besoin d’avoir sur soi un trousseau de clés volumineux !

Une autonomie de deux ans

La Serrure Intelligente est équipée de piles à l’autonomie de deux ans. Lorsque la batterie faiblit, l’utilisateur est alerté par un signal sonore spécifique lors du verrouillage ou déverrouillage de la porte, ou via une notification smartphone lorsque celui-ci se trouve à portée Bluetooth de la Serrure. Si celle-ci est complètement déchargée, l’utilisateur peut utiliser un branchement micro-USB de secours pour ouvrir la porte jusqu’au remplacement des piles.

Aucun abonnement

Toutes les fonctionnalités de la Serrure Intelligente Netatmo sont disponibles gratuitement. Aucun abonnement ni frais supplémentaires ne sont requis pour utiliser la Serrure ou accéder à ses informations.

Compatibilité avec Apple HomeKit

La Serrure Intelligente est compatible avec Apple HomeKit. Ainsi, l’utilisateur peut créer des scénarios personnalisés pour connecter sa Serrure Intelligente à d’autres appareils connectés de la maison, selon différentes combinaisons. Par exemple, lorsqu’il ouvre la porte de chez lui, il peut décider que toutes les lumières de la maison s’allument.

La Serrure et les Clés Intelligentes Netatmo sont récompensées dans la catégorie « Home Appliances » au prestigieux concours « CES 2020 Innovation Awards ».